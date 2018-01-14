Аналитик ЦРУ: В выборы президента США вмешивалось ФБР, а не русские

В выборы президента США в 2016 году пыталась вмешаться не российские, а американские спецслужбы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн.

«У нас внезапно появилось документальное доказательство того, что ключевые элементы разведывательного сообщества США пытались подорвать демократический процесс в США, заявил Макговерн порталу Consortiumnews.com. – И это ставит под сомнение «русский след». Теперь похоже, что это были не русские, пытающиеся подстроить исход выборов в США, а ведущие чиновники американского разведывательного сообщества».

Такими доказательствами Макговерн называет переписку сотрудника ФБР Питера Стржока с его девушкой, юристом Лизой Пейдж, в которой заявляется, что влияния ФБР использует свое влияние, чтобы не дать Трампу стать президентом.

«По иронии судьбы, эти тексты предоставляют то, чего не хватало при расследовании «русского следа»: факты как коррупционных намерений, так и действий. После нескольких месяцев бесполезного поиска «доказательств» сговора России и Трампа, призванного поместить Трампа в Белый дом, мы получили фактическое подтверждение того, что высокопоставленные должностные лица администрации Обамы сговорились не пустить Трампа в Белый дом», – говорит Макговерн, подчеркивая, что спецслужбы использовали неоднозначные приемы для поддержки Хиллари Клинтон.

По словам Макговерна, из почти 10 тысяч текстовых сообщений, являющихся доказательством вмешательства ФБР в ход выборов, Конгрессу передана лишь небольшая часть – остальные, предполагает он, чиновники ФБР успели уничтожить. Но даже то, что осталось, позволяет говорить о заговоре с целью «исправить» исход выборов 2016 года.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 14.01.18

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