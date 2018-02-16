Проглотили санкции и обвинения: Россия резко нарастила финансовую поддержку США

Россия в 2017 году значительно увеличила «инвестиции» в гособлигации США (US Treasuries). На действия финансовых властей страны не повлияли ни решение Вашингтона о расширение секторальных санкций против России, ни ожидаемая публикация «кремлевского доклада», ни многочисленные обвинения в адрес Москвы о «вмешательстве» в президентские выборы и в хакерских атаках чуть ли не по всему миру.

Согласно данным американского минфина, в прошлом году Россия нарастила вложения резервов страны в гособлигации США до 102,2 миллиарда долларов, что на 18,7% больше по сравнению с 2016 годом. При этом за декабрь 2017 года вложения уменьшились на 3,5 миллиарда долларов. Самый большой объем российских «инвестиций» в американские ценные бумаги был зафиксирован в мае прошлого года – 108,7 миллиарда долларов. Примечательно, что значительный рост вложений Москвы в американские казначейские ценные бумаги зарегистрирован в марте прошлого года, после инаугурации нового президента Дональда Трампа, заявлявшего в ходе предвыборной кампании о желании улучшить отношения с РФ, – с 86,3 миллиарда долларов в феврале до 99,8 миллиарда долларов в начале весны.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Россия занимала 15-ю строчку в рейтинге крупнейших держателей гособлигаций США.

На первом месте остался Китай, вложивший в US Treasuries 1,185 трлн долларов – за год китайские инвестиции в ценные бумаги США увеличились на 11%, или на 126,5 миллиарда долларов. На втором месте – Япония с 1,061 трлн долларов (за год Токио сократил инвестиции в эти активы на 29,3 миллиарда рублей). Третья позиция у Ирландии с 326,5 миллиарда долларов.

Общий объем вложений нерезидентов в американский госдолг на конец декабря сократился на 22,8 миллиарда долларов до 6,310 триллиона долларов, из которых 4,025 триллиона долларов принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

Как сообщал «Новый День», 30 января Минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, которые, по версии авторов списка, близки к Кремлю. В него вошло более 200 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также другие бизнесмены. Вместе с тем по странному стечению обстоятельств главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в перечне лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не оказалось. Сразу после публикации «кремлевского списка» министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время. 14 февраля глава американского минфина подтвердил, что США вскоре введут ограничения против ряда лиц, перечисленных в «кремлевском докладе». По его словам, сейчас ведется активная работа над разработкой санкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.02.18

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