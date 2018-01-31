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Среда, 31 января 2018, 10:51 мск

Экономика

Олигархи из «кремлевского списка» лишились более 1 млрд долларов за сутки

В первые сутки после публикации США так называемого «кремлевского доклада» российские бизнесмены, вошедшие в список, потеряли более 1 млрд долларов. В целом рынок ценных бумаг позитивно отреагировал на появление доклада. Однако ситуация может кардинально измениться, в особенности, если Вашингтон введет санкции, которые накануне анонсировал глава Минфина США Стивен Мнучин.

Аналитики основывались на онлайн-счетчике Forbes, который обновляется постоянно. В абсолютном выражении больше всех потерял Вагита Алекперов (ЛУКОЙЛ) –226 млн долларов, за ним идет Владимир Лисин (НЛМК) – 205 млн долларов, Сулейман Керимов («Полюс») – 102 млн долларов. Впрочем, были и те, кто прирастил свое состояние, но в целом 96 российских олигархов, вошедших в «кремлевский доклад», обеднели на 1,06 млрд долларов, пишет РБК.

Совокупное состояние бизнесменов оценивается в 420 млрд долларов. Потому в процентном выражении миллиардеры из списка США потеряли лишь 0,3%. К тому же сложно просчитать насколько американский доклад повлиял на ситуацию.

В несекретной части документа не было негативной информации в отношении фигурантов списка. Минфин США, подготовивший «кремлевский доклад», подчеркивал, что это лишь перечень лиц, сам по себе документ никаких ограничений не накладывает. Но в скором времени все может измениться.

Так министр финансов США Стивен Мнучин накануне заявил, что американское правительство будет использовать этот документ в рамках намеченного курса ввести санкции. «Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада», – подчеркнул Мнучин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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