В «кремлевском списке» обнаружена ошибка – перепутано имя руководителя госкорпорации

В скандальном списке минфина США в качестве руководителя Россетей упомянут Олег Бударгин, однако на данный момент он не имеет отношения к компании и не работает там уже несколько месяцев.

Вместо Бударгина крупнейшей государственной энергокомпанией руководит Павел Ливинский. Он был назначен на этот пост еще 11 сентября 2017 года и пришел на него с должности руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Сам фигурант списка – Олег Бударгин сейчас работает в «Единой России», а также в некоммерческой сфере. Он член высшего совета партии и курирует проект «Достойный труд», кроме того, является вице-председателем Мирового энергетического совета – крупнейшей международной энергетической организации, которая представляет интересы более 3000 энергетических организаций из около 100 стран мира.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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