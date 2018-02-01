У берегов Крыма потерпел бедствие иностранный сухогруз

У берегов Крыма получил пробоину сухогруз «Берг», следовавший из Молдовы в Турцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что «Берг» на расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда терпит бедствие, поступила в экстренные службы сегодня в 00:16. Как оказалось, судно получило повреждения корпуса.

На борту находилось 12 человек – граждане Украины и Азербайджана – все они были эвакуированы прибывшими на место инцидента крымскими спасателями.

«Сухогруз шел под флагом Молдовы, но судовая компания находится в Турции. Сам же экипаж не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Они находятся в данный момент в Феодосии, их поселили в местной гостинице. Поскольку судно иностранное, то сейчас с ними работают сотрудники управления пограничного ФСБ Крыма», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Крыма.

В настоящее время корабль находится на том месте, где получил пробоину и дрейфует на якоре.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 01.02.18

В Верховной раде пригрозили убийством несогласным с официальной политикой Киева. / В тарифах на воду в Крыму буду разбираться ученые. / Крым расширил участие в российском лунном проекте. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»