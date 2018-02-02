В Крыму пытаются предотвратить экологическую катастрофу

Профильные министерства и ведомства Крыма должны принять необходимые меры для предотвращения экологической катастрофы, связанной с возможной утечкой топлива с сухогруза «Берг». такое поручение дал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День» , у берегов Крыма получил пробоину сухогруз «Берг», следовавший из Молдовы в Турцию.

На борту находилось 12 человек – граждане Украины и Азербайджана – все они были эвакуированы прибывшими на место инцидента крымскими спасателями. «Специалисты Феодосийского морского порта провели обследование, в ходе которого выявили три пробоины в корпусе судна ниже ватерлинии. Сегодня в Феодосийской городской администрации состоялась комиссия по ЧС и пожарной безопасности, где было принято решение о немедленной буксировке судна «Берг» в район щитовой станции Феодосии, чтобы посадить его на мель в закрытой бухте», – рассказал Аксенов.

Он подчеркнул: данные мероприятия необходимо провести в кратчайшие сроки, так как на борту находится 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла, которые в случае затопления судна могут привести к чрезвычайной ситуации и загрязнению акватории Феодосийского залива.

«По согласованию с командующим Черноморского флота для буксировки выделен буксир РБ-44 с Феодосийской базы Черноморского флота, еще один буксир находится в состоянии готовности. Координацию задействованных сил и средств различных министерств и ведомств осуществляет ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым», – добавил Сергей Аксенов.

Симферополь, Варвара Булакова

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