Потерпевший бедствие у берегов Крыма сухогруз больше не угрожает Черному морю

Спасатели Росморречфлота завершили откачку топлива и машинного масла с аварийного судна «Берг», посаженного на мель у побережья Феодосии.

Как уже сообщал «Новый День», 1 февраля у берегов Крыма получил пробоину сухогруз «Берг», следовавший из Молдовы в Турцию. На борту находилось 12 человек – граждане Украины и Азербайджана – все они были эвакуированы крымскими спасателями. По решению комиссии по ЧС и пожарной безопасности, судно отбуксировали в район щитовой станции Феодосии, чтобы посадить его на мель в закрытой бухте.

Специалисты Росморречфлота откачали воду из машинного отделения «Берга», восстановили плавучесть кормовой части АС, осушили машинное отделение и расходные цистерны с обводненным топливом и маслом, расположенные в трюмах. Также были проведены работы по герметизации, осушению балластных танков и помещений надстройки судна, снято 52,7 кубических метра обводненного бункерного топлива и 86,5 кубических метра нефтеводяной эмульсии и смазочных материалов. Все снятые с судна смеси были перекачаны в отдельные емкости судна-сборщика, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В настоящее время проводятся работы по доочистке осадочных загрязнений в машинном отделении с обработкой всех поверхностей абсорбентами.

При этом когда «Берг» будет отремонтирован и сможет продолжить свой путь, не уточняется.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 20.02.18

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