Крымские эксперты: националисты свергнут действующую власть и уничтожат Украину

Рожденная на Украине «Национальная дружина» свергнет действующую власть и разгромит государство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Национальные дружины» всерьез обеспокоили главу МИД России Сергея Лаврова. По его словам, появление подобных организаций в соседней стране свидетельствуют о том, что неонацизм в «Незалежной» начинает расправлять плечи.

В Крыму уверены, что следующим шагом «дружинников» будет свержение власти на Украине. «Нацизм на Украине родила фашистская власть. И вся та разборка, которая сейчас идет в этой власти, в особенности между Порошенко, Яценюком, Аваковым, – это всего лишь ширма для того, чтобы вооружить своих сторонников. Это все связано и с теми проблемами, которые есть сегодня в Донецкой и Луганской республиках, и это все будет влиять на обострение ситуации в Донбассе. Нацисты – очень опасное явление. Они уже пришли, они будут делать переворот за переворотом в пользу того, кто их будет содержать за американские деньги. Пока это чисто американский проект, и они будут давить, давить и давить», – заявил РИА «Новый День» крымский политик Леонид Грач. Он подчеркивает, что нацисты, помимо власти, уничтожат и народ: «Просто разорвут на части Украину», – заключил Грач.

Политолог Александр Форманчук предупреждает: украинский национализм еще хуже, чем гитлеровский, и последствия от него могут быть самими неожиданными. В числе прочего эксперт не исключает, что радикалы могут попытаться развязать военный конфликт с РФ. «Сами по себе нацисты не остановятся, и внутри государства их также остановить не смогут. Поэтому Украине предстоит пережить период, когда националисты будут устраивать погромы, будет эскалация русофобии, могут быть даже попытки силовым методом решать вопросы с Россией. Хотя это самоубийство, конечно, но с другой стороны они уже потеряли, то чувство реальности, которое сдерживало бы их», – рассказал РИА «Новый День» Форманчук. При этом политолог считает, что власть в Киеве свергнут без крови. «Это будет мягкий переворот, потому что если будет силовой переворот, то Украина окажется в изоляции. Это будет ползучий переворот, и он идет уже так, что внутреннего разлома не избежать», – подытожил Форманчук.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные около 600 так называемых «дружинников» приняли присягу и маршем прошлись по центральным улицам Киева.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.02.18

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