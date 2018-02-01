Посуточная аренда жилья в Крыму дороже долгосрочной в несколько раз

Крымские арендодатели в два раза завышают стоимость жилья при посуточной сдаче, материковые – еще больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты подсчитали выгоду арендодателя от посуточной аренды по сравнению с долгосрочным договором. Для этого была вычислена разница между средней месячной и средней посуточной ставками аренды квартир, а также комнат в 70 крупнейших городах России. Оказалось, что в среднем по стране при посуточной сдаче хозяин жилья получит доход в 3,5 раза больший, чем от долгосрочной сдачи.

Самая маленькая разница в ценниках – ровно 2 раза – отмечена в Симферополе: здесь долгосрочная аренда стоит 944 рубля в сутки, а краткосрочная – 1 тысяча 869 рублей. На втором месте оказался Севастополь: посуточная сдача квартиры выгоднее в 2,1 раза – 912 рублей в сутки и 1 тысяча 905 рублей.

Третье место с результатом 2,3 раза поделили курортный Сочи и Санкт-Петербург (972 рублей против 2 тысяч 271 рубля в сутки). В 2,4 раза отличаются ценники в Калуге и Твери. В Москве, Брянске и Казани показатели отличаются в 2,5 раза. Самая большая разница в стоимости краткосрочной и долгосрочной аренды – 5,8 раза в Новокузнецке – 304 рубля в день и 1 тысяча 756 рублей в сутки. Разница между самой высокой ставками долгосрочной аренды составляет 5,2 раза: так в Москве снять квартиру стоит чуть более 43 тысяч рублей в месяц, а в Кургане чуть более 8 тысяч рублей.

В экономически развитых – в том числе курортных и туристических городах – выгода от посуточной аренды по сравнению с долгосрочным договором меньше, чем в депрессивных, отмечают специалисты федерального портала «Мир квартир».

Как сообщал «Новый День», Симферополь и Севастополь попали в ТОП-10 городов России с самыми высокими ценниками на малогабаритные однокомнатные квартиры.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.02.18

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