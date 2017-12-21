В Симферополе и Москве подешевели малогабаритные «однушки»

Симферополь и Севастополь попали в ТОП-10 городов России с самыми высокими ценниками на малогабаритные однокомнатные квартиры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на жилье малой площади приходится почти половина спроса в новостройках и около 30% на вторичном рынке. За текущий год недвижимость данного класса подешевела на 9,8% в Симферополе и на 8,7% в Москве. Между тем, крымские города не смогли вырываться из ТОПа самых дорогих квадратных метров.

Так, в рейтинге самых высоких ценников на малогабаритки лидируют Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. Далее следуют Севастополь, Сочи и Симферополь. Средняя стоимость небольшой однокомнатной квартиры в столице России – более 5 миллионов рублей, в Севастополе аналогичная недвижимость стоит более 2,5 миллионов рублей, а в крымской столице – 2,4 миллиона рублей.

«В этом году отрицательную динамику продемонстрировали три главных черноморских курорта – Сочи, Симферополь и Севастополь. Больше всех, на 9,8%, «упал» Симферополь, переместившись за год с четвертой позиции на шестую. И даже в Сочи, где последние два года наблюдался устойчивый рост цен во всех сегментах, метр в малогабаритках стал дешевле на 5,5%. Московские квартиры до 32 квадратных метров также подешевели на 8,7%», – сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Такое снижение показателей объясняется не столько кризисными явлениями в экономике, сколько высокой девелоперской активностью и усилением конкуренции.

Отметим, что самые дешевые квартиры и студии следует искать в Магнитогорске – 899 тысяч рублей в среднем за предложение, в Брянске – 992 тысячи рублей, в Волжском – 995 тысяч рублей, в Кургане – 999 тысяч рублей и Ульяновске – 1 миллион рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.12.17

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