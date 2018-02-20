Крым возглавил топ-10 регионов с самыми дорогими новостройками

Крым и Севастополь попали в десятку регионов РФ с самыми дорогими квартирами на первичном рынке жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг был составлен без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, что позволило Крыму с ценой 115 тысяч рублей за квадратный метр возглавить топ-10. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (90 тысяч рублей за квадратный метр). Третью позицию занимает Приморский край (80 тысяч рублей за квадратный метр). На четвертом месте расположился Севастополь (73 тысячи рублей за квадратный метр). Замыкает пятерку лидеров Хабаровский край (68 тысяч рублей за квадратный метр).

Также в топ-10 вошли: Якутия (66 тысяч рублей за квадратный метр), Архангельская область (65 тысяч рублей за квадратный метр), Ханты-Мансийский автономный округ (65 тысяч рублей за квадратный метр), Амурская (64 тысячи рублей за квадратный метр) и Свердловская области (63 тысячи рублей за квадратный метр).

Самое дешевое жилье можно найти на первичном рынке Чечни (30 тысяч рублей за квадратный метр), Дагестана (31 тысяча рублей за квадратный метр) и Кабардино-Балкарии (32 тысячи рублей за квадратный метр), сообщили в аналитическом центре ЦИАН.

Как сообщал «Новый День», Симферополь и Севастополь попали в ТОП-10 городов России с самыми высокими ценниками на малогабаритные однокомнатные квартиры.

Симферополь, Анастасия Зук

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