В Николаевке экскаватор пытался вырыть штормящее море (ВИДЕО)

В Николаевке экскаватор пытался вырыть пляж и покорял штормящее море. Видео «молодецких забав» появилось в соцсетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на видеозаписи видно, как машинист экскаватора усердно орудует ковшом.
По мнению наблюдателей, эти действия не имели никакого смысла: загребая песок, машина высыпала его обратно.
На бессмысленность происходящего крымчане отреагировали в основном в шутливой форме.
«Мой сам» – экстрим мойка», – написал в комментариях к ролику житель Симферополя.
«Монетку уронил, ищет», – предположил другой крымчанин.
«Просто у него металлодетектора нет», – отреагировал еще один комментатор, обратив внимание на троицу с металлоискателем, попавшую в кадр.
Отметим, что не у всех крымчан видеозапись вызвала смех. Некоторые предположили, что этот ролик должен стать поводом для проведения проверки.
«Где природнадзор? Нет, ну вот как по лесам стрелять у людей бабос и гонять то, блин, первые. А тут такое», – возмутился житель Севастополя.
При этом крымчане в комментариях отметили, что экскаваторы очень восприимчивы к влаге, особенно к соленой воде, и предположили, что машинист на момент съемки мог быть нетрезвым.
Между тем, в администрации Николаевского сельского поселения корреспонденту РИА «Новый День» не смогли прокомментировать происходящее, сославшись на то, что руководитель Наталья Буць находится на совещании. Примечательно, что накануне появления видео с пляжа Николаевки, глава республики Крым Сергей Аксенов охарактеризовал ситуацию с реконструкцией набережной в поселке как «близкую к критической». В связи с чем анонсировал создание рабочей группы под руководством вице-премьера Виталия Нахлупина, которая будет курировать проектирование и строительство набережной. Из-за отсутствия официальной информации о действиях экскаватора в Николаевке, некоторые крымчане предположили, что после заявления Аксенова рабочие экстренно приступили к обустройству набережной – только так и не поняли с чего начать, с пляжа или моря – вот машинист и метался.
Симферопольский район, Леонид Маковецкий
Симферопольский район. Другие новости 01.02.18
Посуточная аренда жилья в Крыму дороже долгосрочной в несколько раз. / Зима и одуванчики: в Крыму перепутались времена года (ФОТО). / В Крым пытались провезти 40 тысяч литров спирта. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»