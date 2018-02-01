В Николаевке экскаватор пытался вырыть штормящее море (ВИДЕО)

В Николаевке экскаватор пытался вырыть пляж и покорял штормящее море. Видео «молодецких забав» появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на видеозаписи видно, как машинист экскаватора усердно орудует ковшом.

По мнению наблюдателей, эти действия не имели никакого смысла: загребая песок, машина высыпала его обратно.

На бессмысленность происходящего крымчане отреагировали в основном в шутливой форме.

«Мой сам» – экстрим мойка», – написал в комментариях к ролику житель Симферополя.

«Монетку уронил, ищет», – предположил другой крымчанин.

«Просто у него металлодетектора нет», – отреагировал еще один комментатор, обратив внимание на троицу с металлоискателем, попавшую в кадр.

Отметим, что не у всех крымчан видеозапись вызвала смех. Некоторые предположили, что этот ролик должен стать поводом для проведения проверки.

«Где природнадзор? Нет, ну вот как по лесам стрелять у людей бабос и гонять то, блин, первые. А тут такое», – возмутился житель Севастополя.

При этом крымчане в комментариях отметили, что экскаваторы очень восприимчивы к влаге, особенно к соленой воде, и предположили, что машинист на момент съемки мог быть нетрезвым.

Между тем, в администрации Николаевского сельского поселения корреспонденту РИА «Новый День» не смогли прокомментировать происходящее, сославшись на то, что руководитель Наталья Буць находится на совещании. Примечательно, что накануне появления видео с пляжа Николаевки, глава республики Крым Сергей Аксенов охарактеризовал ситуацию с реконструкцией набережной в поселке как «близкую к критической». В связи с чем анонсировал создание рабочей группы под руководством вице-премьера Виталия Нахлупина, которая будет курировать проектирование и строительство набережной. Из-за отсутствия официальной информации о действиях экскаватора в Николаевке, некоторые крымчане предположили, что после заявления Аксенова рабочие экстренно приступили к обустройству набережной – только так и не поняли с чего начать, с пляжа или моря – вот машинист и метался.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

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