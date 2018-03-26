В Севастополе экскаватор рухнул в море (ФОТО)

В Крыму экскаватор упал в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на юге Балаклавского района в Ласпи. При обустройстве берега один из экскаваторов упал в воду. Доставать его пришлось с помощью другого экскаватора.

Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Одни заявили, что купальный сезон в Севастополе можно считать открытым. Другие решили, что техника взбунтовалась: «Экскаваторы разбушевались, вчера с троллейбусом подрались, сегодня в море полезли». «Что тут такого? Просто решил помыть», – шутят третьи. «Интересно, за мойку авто в водоохранной зоне оштрафуют организацию?» – интересуются четвертые.

Напомним, зимой похожий случай произошел в Николаевке. Правда, тогда экскаваторщик сам направил машину в море.

Видео «молодецких забав» появилось в соцсетях.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 25.03.18

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