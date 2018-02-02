«Незалежная» отложила полную украинизацию

После разгромной критики и обвинений в нарушении прав человека министерство образования и науки Украины обещало перенести срок вступления в силу измененного закона «Об образовании».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о статье документа, предусматривающей обучение в «Незалежной» только на украинском языке. На языках нацменьшинств, к которым отнесли и русскоговорящих, дети смогут обучаться только в детскому саду и с первого по пятый класс, в отдельных группах. Исключение сделали только для «представителей коренных народов» – в том числе крымских татар, крымчаков и караимов.

Изначально в министерстве планировали, что статья полностью вступит в силу в 2020 году, однако ее фактическую реализацию чиновники вынужденно отложили до 2023 года.

Напомним, скандальный закон стал основой для реформы образования, которую согласовала Верховная Рада и одобрил президент Украины Петр Порошенко. Документ сразу же вызвал реакцию глав внешнеполитических ведомств Венгрии и Румынии, назвавших закон «ударом в спину» от Украины из-за ущемления прав венгров и румын, живущих в «Незалежной». Более того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в знак протеста будет выступать против сближения Украины и Евросоюза. Раскритиковала закон и Венецианская комиссия, отметив, что права нацменьшинств при получении среднего образования на Украине действительно будут нарушены. В связи с этим комиссия предложила Киев внести поправки в документ, чтобы избежать дискриминации.

Отметим, что комментируя согласие украинского ведомства пойти на уступки, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что это делается «не в связи с реакций отдельных стран».

«Наше первое задание – дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп», – сообщила Гриневич.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 02.02.18

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