«Это надо делать аккуратно»: Лукашенко советует Киеву похитрее украинизировать русских

Украине следует использовать менее агрессивные методы навязывания украинского языка русскому населению «Незалежной». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Белоруссии считает, что если не противопоставлять украинский язык русскому, это будет более результативно.

«Нельзя подставляться, как это сделала Украина. Ну, зачем было костылять русских, русский язык, зачем это надо было делать? Если вы хотите, чтобы все разговаривали на украинском языке, это надо делать аккуратно, не унижая русских и русский язык, потому что это унижение, нельзя этого допускать», – цитирует Лукашенко «Страна.ua».

Он напомнил о белорусских националистах, которые своими жесткими требованиями к изменению государственной языковой политики лишь настроили против себя и русских, и украинцев. При этом Лукашенко предположил, что использование белорусского языка можно внедрять с дошкольных учреждений.

«Пожалуйста, давайте на мове будем говорить, начиная с детского сада. Но будем это делать спокойно», – рассудил Лукашенко.

Напомним, на Украине внесли изменения в закон «Об образовании», который предусматривает обучение только на украинском языке. На языках нацменьшинств, к которым отнесли и русскоговорящих, дети смогут обучаться только в детскому саду и с первого по пятый класс, в отдельных группах. После международной критики и обвинений в нарушении прав человека власти «Незалежной» пообещали отложить срок вступления в силу документа.

Минск, Леонид Маковецкий

Минск. Другие новости 21.03.18

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