Крымские ТЭС обойдутся гораздо дороже, чем планировалось

Новые крымские электростанции обойдутся бюджету на 3 млрд рублей дороже, чем планировалось: ООО «Технопромэкспорт» попросило увеличить расходы на проект до 74 млрд рублей. Дополнительные средства понадобились на запуск турбин и собственные нужды компании.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Первоначально введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС по 235 мегаватт каждая планировалось в сентябре 2017 года. Потом срок перенесли на 1 декабря, потом на конец года. Задержки возникли из-за санкций: на ТЭС планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, было объявлено о начале переговоров с Ираном. Однако турбины Siemens все-таки попали в Крым, что вызвало крупный скандал: в компании заявили, что не продавали ничего для Крыма – оборудование поставлялось в рамках контракта с ОАО «Технопромэкспорт» для строительства в Тамани. Пока Siemens в суде пытался добиться отмены сделки, в министерстве энергетики РФ заявили, что в Крыму началось строительство главных корпусов и монтаж оборудования Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций, и первые блоки будут запущены в I квартале 2018 года.

Потом сроки опять перенесли: первая очередь должна быть введена 19 мая 2018 года, монтаж вторых блоков должен быть завершен к 18 июня 2018 года. Теперь выяснилось, что подрядчику нужно еще 1,6 млрд рублей на проведение пуско-наладочных работ, а также дополнительные 1,5 млрд на содержание службы заказчика-застройщика, то есть самого «Технопромэкспорта». Всего «Технопромэкспорту» требуется 2,8 млрд рублей на содержание службы заказчика-застройщика, отмечает РБК, ссылаясь на письмо министра энергетики Александра Новака вице-премьеру Дмитрюя Козаку. Однако Главгосэкспертиза утвердила на эти цели1,3 млрд рублей. Ведомство так же подтвердило необходимость дополнительного финансирования процесса запуска турбин в размере 1,6 млрд руб, не предусмотренных действующими нормативами, если «Технопромэкспорт» представит документы, обосновывающие данные затраты. Эту позицию поддержал и Минстрой.

Застройщик заявляет, что недофинансирование строительства может привести к задержке ввода электростанций.

Предполагается, что дополнительные 3 млрд рублей «Технопромэкспорт» может привлечь из кредитной линии, открытой для финансирования строительства двух электростанций и обеспеченной госгарантией. А возвращать кредит будет за счет дополнительной ценовой надбавки за мощность для потребителей электроэнергии первой ценовой зоны – крупных предприятий Европейской части РФ и Урала.

Оборот рынка первой ценовой зоны составляет 3,3 трлн рублей в год, с учетом роста стоимости электростанций конечная цена для промышленных потребителей вырастет незначительно – всего на 0,007%, уверяют аналитики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.02.18

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