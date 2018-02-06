Новые крымские ТЭС подключают к энергосистеме региона

В Крыму завершены строительно-монтажные работы на Симферопольской и Севастопольской ТЭС. Начались работы по подключению станций к энергосистеме региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 февраля ТЭС проинспектировал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов: «Делегация под руководством Андрея Черезова оценила состояние готовности их объектов первой очереди строительства к выдаче мощности в режиме пуско-наладки в первом квартале 2018 года», – сообщили в ведомстве сообщении.

Для проведения пусконаладочных работ и организации диспетчерского управления Севастопольской станции присвоено наименование Балаклавская ТЭС, Симферопольской – Таврическая ТЭС.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день централизованное электроснабжение Крымского полуострова при суммарном потреблении порядка 1 тысячи 280 МВт на 40% обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и на 60% – за счет перетока мощности по энергомосту (до 800 МВт). Еще 270 МВт можно получить за счет солнечной и ветровой генерации. Пуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит не только обеспечить необходимый уровень надежности, но и покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова.

Пуско-наладочные работы на обеих ТЭС должны завершится к апрелю. Первую очередь планируется ввести 19 мая, вторую – 18 июня 2018 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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