Севастопольцы требуют уволить главу городской «корпорации недоразвитости»

Севастопольские общественники призывают губернатора города Дмитрия Овсянникова уволить главу корпорации развития Олега Николаева . Основная претензия – «отсутствие развития».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам общественников, директор Корпорации развития должен понести дисциплинарную и материальную ответственность «за свою работу». Соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова отмечает, что организация под руководством нынешнего управленца больше похожа на «горе-корпорацию недоразвитости».

«До конца 2017 года должна была открыться пилотная площадка индустриального парка, его планируемая территория должна была быть заполнена на 7%, а резидентами начато освоение участка площадью пять гектаров. Но главное: уже в 2017 году должно было быть создано 100 высокопроизводительных рабочих мест, и в государственный бюджет должны были уйти 34 миллиона рублей налогов. Вместо этого, 100 потенциальных работников так и остались стоять на учете в севастопольском Центре занятости, а бюджет не только не получил ни копейки новых налогов, но и понес расходы в размере 5 миллионов рублей на содержание Корпорации развития в 2017 году», – говорится в тексте письма, которое было отправлено Овсянникову.

Помимо требования уволить Николаева, общественники просят взыскать с него всю сумму зарплаты, выплаченной управленцу в прошлом году, а также суммы пособий по безработице, которые выплачивались с октября по декабрь 100 несостоявшимся работникам.

«Ждем ответа от губернатора. В предвкушении, так сказать», – заключила Дронова.

Как сообщал «Новый День», в сентябре Овсянников раскритиковал работу Николаева: директор Корпорации развития, назначенный в июне, не показал на своем посту серьезных результатов.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.02.18

Опять халтура: в центре Симферополя после реконструкции провалилась плитка. / Крымская горячка Климкина усиливается: дипломат грозится покарать немецкие компании. / Крымские ТЭС обойдутся гораздо дороже, чем планировалось. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»