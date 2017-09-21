Завяли помидоры: Корпорация развития Севастополя не подписала ни одного соглашения

Директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев, назначенный в июне Дмитрием Овсянниковым, не показал на своем посту серьезных результатов. Об этом заявил сам назначавший.

По словам губернатора Севастополя, корпорация так и не смогла найти инвесторов для строительства индустриального парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок истек еще 8 сентября.

«Был письменный доклад (от руководителя Корпорации развития) о том, что шли переговоры с рядом инвесторов. Отразились ли их результаты на будущей концепции индустриального парка, я пока не уверен – сейчас нам предстоит оценить то, что было сделано. В целом, этот процесс продолжается, главное – реальный инвестор, который подпишет соглашение. Пока соглашения я не видел», – цитирует «ФедералПресс» Овсянникова.

Отметим, ряд экспертов назвали назначение Николаева главой корпорации предвыборной сделкой, утверждая, что он получил пост в качестве отступных за неучастие в выборах. До утверждения на «интересной должности» ресторатор Николаев, по словам наблюдателей, позиционировал себя как потенциальный соперник врио губернатора Овсянникова. Некоторые полагают, что предпринимателю якобы «дали шанс не критиковать, а показать результат работы», пишет издание

Напомним, Корпорация развития Севастополя была создана в октябре 2016. Предыдущий руководитель Николай Брусникин, отсутствие видимых результатов работы во время своего правления пояснял тем, что идет период становления.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 21.09.17

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