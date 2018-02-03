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Суббота, 3 февраля 2018, 09:32 мск

Крым

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Украина начинает распродавать Крым

Украина намерена открыть торговлю крымскими активами. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начать планируют с распродажи буровых вышек в черноморской акватории.

«Есть решение о наложении ареста и передаче Агентству по розыску и менеджменту конфискованных активов двух буровых установок, – сообщил Луценко. – Конечно, они сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма. Тем не менее, это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту».

Речь идет о буровых вышках «Независимость» и «Петр Годованец»: в марте 2011 года «Нафтогаз Украины» заключил с «Черноморнефтегазом» два договора о предоставлении беспроцентного займа в сумме 6,4 млрд гривен на закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок (в дальнейшем сумма займа была увеличена до семи миллиардов). В целом обе вышки были приобретены у сингапурского производителя через сеть посредников за 800 млн долларов. Позднее на Украине заявили, что перепдатили за вышки в 2 раза – по этому поводу даже возбудили уголовное дело. На вышки в конце 2016 года наложили судебный арест, но поскольку обе платформы были национализированы Россией еще в 2014 году, этот вердикт носит номинальный характер.

По мнению Луценко, выкупивший вышку у Украины сможет начать судебное разбирательство с Россией о возвращении вышек в собственность или потребовать компенсации за «незаконную национализацию имущества».

Ряд украинских экспертов назвало заявление Луценко провокационным: таким образом генпрокурор дает возможность Арбитражному трибуналу отклонить иск Украины к РФ относительно нарушения конвенции по морскому праву.

«Мы постоянно повторяем, что Россия заблокировала доступ Украине к ее ресурсам и незаконно конфисковала украинские самоподъемные буровые установки, расположенные на территории Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений, – говорит один из юристов, занимающихся этим иском. – При этом Луценко заявляет, что Украина собирается продавать вышки. Где логика? Подобными заявлениями генпрокурор подрывает позицию украинского государства в международных судах».

Эксперты считают, что Луценко сводит шансы «Незалежной» выиграть данный иск к нулю.

Киев, Платон Ефимчук

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