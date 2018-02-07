Верховной раде не верят, что Крым вернется на Украину

Депутаты Верховной рады не верят, что Крым в обозримом будущем вернется в состав Украины и просто ведут двойную игру со своим народом. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Как уже сообщал «Новый День», фракция «Народный фронт» призвала помещать выборам президента в российском Крыму, так как это нарушает украинские законы.

«Голосовать за украинских политиков и президента крымчанам не предлагают, а участвовать в выборах российского президента запрещают, из чего можно сделать вывод, что в украинское будущее Крыма никто из этих «слуг народа» не верит», – цитирует Бальбека РИА «Новости».

По мнению депутата, украинские парламентарии просто сотрясают воздух, чтобы у них был повод в очередной раз пожаловаться миру на коварство России и

«слезно попросить гроши».

«Если всерьез воспринимать заявления Верховной рады, то скоро украинские нардепы примут обращение, в котором запретят крымчанам дышать, – заявил Бальбек. – Давно не секрет, что в украинском парламенте идет негласное соревнование на тему «самый фантастический проект».

Напомним, Украина без устали создает в российском Крыму мифические автономии, зоны и органы управления, выделяя из бюджета немалые суммы на их мифическую деятельность.

А на днях было объявлено о намерении начать распродажу полуострова.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 07.02.18

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