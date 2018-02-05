На Украине готовят план по срыву президентских выборов в России

На Украине решили сорвать предстоящие выборы президента в российском Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого депутаты Верховной Рады решили прибегнуть к помощи Запада.

По задумке парламентариев, предотвратить избирательный процесс на территории Крымского полуострова поможет обращение к международной общественности. Озвучил инициативу, уже зарегистрированную в качестве проекта постановления, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Депутат обратился к своим коллегам с просьбой поддержать идею и остановить «международные преступления «кремлевской верхушки».

Примечательно, что заявляя о нарушениях прав крымчан, депутат не стал приводить конкретные факты. На что не раз в таких случаях указывали власти Крыма, комментируя подобные заявления.

Между тем, наблюдатели усомнились в том, что обращение Верховной Рады отразится на процессе избрания президента, и обозначили его как обычный популизм. Ранее партия «Народный фронт» приняла аналогичное обращение к международной общественности с просьбой не признавать легитимность результатов выборов в Госдуму. Верховная Рада нашла поддержку у США и ЕС, представители которых заявили, что не считают Крым российской территорией, и поэтому выборы, проведенные на этой территории, якобы незаконны. Шесть депутатов от Крыма и Севастополя были внесены в санкционные списки.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.02.18

В крымском ГУПе насчитали финансовых нарушений почти на 250 миллионов рублей. / В Крыму отмечают рост турпотока. / Футбольные ворота, убившие школьника в Севастополе, оказались металлолом, который не могут списать. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»