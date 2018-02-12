«Возможны диверсии и провокации»: в Крыму усиливают меры безопасности

В Крыму усиливают меры безопасности в связи с возможными атаками украинских террористов в период выборов президента России. Возможны и провокации, организованные активистами киевского режима. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине любыми путями пытаются сорвать голосование в Крыму, разрабатывая всевозможные варианты – от давления на западные страны до прямых диверсий. «Потенциальная угроза может исходить от членов международных террористических организаций, которые могут попытаться проникнуть на территорию полуострова через границу с Украиной, – цитируют «Известия» главу РК Сергея Аксенова. – Поэтому дополнительные меры безопасности будут приняты и на границе, и на избирательных участках, и в целом по всей территории республики. Провокаций со стороны киевского режима и так называемых активистов мы тоже не исключаем. В Крыму к этому готовы. Любые попытки провокаций будут пресекаться на корню, быстро и жестко. Так же как это было в дни «крымской весны».

Между тем, к инициативе сорвать выборы в Крыму скептически относятся даже в Верховной раде Украины:

«Как можно сорвать выборы? Это нереально и бессмысленно. Уверена, голосование пройдет нормально и люди, которые имеют гражданство РФ, сделают свой выбор. Это их конституционное и гражданское право, – заявила народный депутат от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева. – Почему-то в Верховной раде каждый день решают вопросы, не связанные с главными для Украины проблемами. Проводятся антиреформы, которые фактически являются геноцидом собственного населения. По оценкам ООН, 62% украинцев сейчас живут за чертой бедности. Фактически уничтожена возможность получить качественную медицинскую помощь, украинцы массово уезжают в Чехию, Россию, Польшу и другие страны. Вместо подобных заявлений надо решить главную задачу – закончить войну и наладить диалог».

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года – а день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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