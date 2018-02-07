На Украине истерика: Запад не реагирует на просьбы Киева сорвать выборы в Крыму

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк потребовал, чтобы страны Запада отреагировали на выборы российского президента в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский политик удручен, из-за того вопрос по выборам в Крыму является первоочередным только в «Незалежной».

«Это в первую очередь вопрос геополитики, который стоит на повестке дня на Украине, и должен стоять на повестке дня во всем мире, в том числе США»,– негодует Яценюк, упирая на то, что президент Путин хочет переизбраться на очередной срок благодаря голосам украинцев на территории Крыма. И требует жесткой реакции со стороны западных партнеров, пригрозив: если страны Запада не начнут действовать, то Россия вмешается и в их выборы..

Украинские политики хором призывают западных партнеров не посещать Крым и усилить антироссийские санкции, заявляя, что крымчана насильно выдают российские паспорта и заставляют участвовать в выборах.

Между тем, вопрос о признании российского Крыма все чаще звучит с международных трибун. Так, накануне в белорусской Партии труда и справедливости выступили за признание Крыма, палата лордов также призывает британские власти изменить политику в отношении России, такого же мнения придерживаются и многие западные политики. На полуострове в настоящее время гостит делегация немцев, которая состоит из депутатов партии «Альтернатива для Германии» из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Находясь в республике, делегаты уже назвали санкции, введенные против России из-за воссоединения с Крымом, ошибкой, отразившейся, в том числе и на Германии. При этом депутаты спрогнозировали острую реакцию «Незалежной» на их визит в Крым, подчеркнув, что это не вызовет у них особых переживаний и не отразится на планах побывать в республике еще раз.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.02.18

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