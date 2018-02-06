Сами виноваты: в Белоруссии признали российский Крым

В белорусской Партии труда и справедливости выступили за признание Крыма и за торговлю с ДНР и ЛНР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам лидера партии Василия Заднепряного, члены данной политической силы признают итоги Крымского референдума. «Свободное волеизъявление в виде референдума состоялось, и это факт. В этом надо искать первопричину: не было бы вооруженного переворота в Украине, не было бы и вопроса о Крыме», – заявил в интервью изданию «Политринг» Заднепряный.

В тоже время он отмечает, что обвинения украинской стороны в адрес белорусских предприятий бессмысленны, а Белоруссия должна продолжать торговлю с самопровозглашёнными республиками. «Не одобряю эти обвинения, это политические игры и не более того. Даже по законам ВТО, хотя мы и не входим в ее состав, свободные перемещение товаров и денег, торговля должны быть неприкасаемыми, и условия, кода отдельные регионы доводятся до голода, недопустимы. Вы видите, сколько за последнее время было шараханий. То Беларусь самый близкий друг, то предатель, то давайте перенесем переговоры из Минска в Астану. Эти шараханья ни к чему хорошему не приведут», – заключил политик.

Отметим, Республиканская партия труда и справедливости занимает третье место по численности в стране, в ней состоят более 6,5 тысячи человек. Глава Белоруссии Александр Лукашенко также ранее высказывался о том, что де-факто Крым является частью России.

Напомним, на Украине разразился скандал из-за того, что товары из Белоруссии якобы массово поступают в Донецк и Луганск, а белорусские заводы и вовсе производят алкоголь под торговыми марками самопровозглашённых республик. За торговые отношения с неподконтрольными Киеву территориями власти «Незалежной» грозят белорусским соседям санкциями.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.02.18

На конкурсе по выбору главы Коктебеля получат предпочтения бывший пограничник и действующий чиновник. / В Алуште за спасение от сноса гостиницы «Калипсо» придется платить десятки миллионов рублей в год. / В Севастополе стали меньше строить: показатели просели на 20%. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»