Украина грозит уголовной ответственностью крымчанам, вошедшим в состав избирательных комиссий на выборах президента России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Украины в Крыму Изет Гданов.

«Все граждане, принимающие участие в организации выборов, работающие в избирательных комиссиях в любой форме, будут нести ответственность перед Украиной, – сказал он. – У нас вся информация будет». Привлекать участвующих в выборах планируется за покушение на территориальную целостность Украины. За это в «Незалежной» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине решили сорвать предстоящие выборы президента в российском Крыму, прибегнув к помощи Запада. Однако европейские союзники «Незалежной» и США на эти призывы Киева пока не отреагировали.

Поэтому решено зайти с другой стороны: напугать крымчан.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.02.18

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