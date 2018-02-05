На Украине делают уголовниками депутатов Германии, прилетевших посмотреть на Крым

Немецких депутатов, прибывших в Крым в составе делегации, на Украине намерены привлечь к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим заявлением выступила так называемая прокуратура АРК, действующая на территории «Незалежной».

Ведомство начало уголовное производство после обращения посольства Украины в Германии.

«3 февраля в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной», – сообщили в так называемой прокуратуре АРК.

Напомним, прибывшая в Крым делегация состоит из девяти человек – восьми депутатов партии «Альтернатива для Германии» из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии и одного помощника депутата. Они пробудут в республике до 9 февраля, проведут встречи с властями, посетят знаковые стройки и достопримечательности. Во время визита они намерены обсудить вопрос снятия санкций с России и признание Крыма частью РФ, а также работу немецких бизнесменов на полуострове. Эти темы они планируют поднять среди своих коллег по возвращению в Германию.

Находясь в республике, делегаты уже назвали санкции, введенные против России из-за воссоединения с Крымом, ошибкой, отразившейся в том числе и на Германии. При этом депутаты спрогнозировали острую реакцию «Незалежной» на их визит в Крым, подчеркнув, что это не вызовет у них особых переживаний и не отразится на планах побывать в республике еще раз.

Отметим, что немецкие делегаты позиционируют свой визит Крым как приезд частных лиц. Поэтому в кабмине ФРГ хоть и раскритиковали их за посещение республики, но применение какое-либо наказания за такие поездки не предусмотрено законом.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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