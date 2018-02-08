Депутаты Германии: «Российская оккупация» Крыма – фейк правительства Украины

В Крыму нет каких-либо признаков оккупации со стороны России, а крымчане сделали свой выбор на референдуме осознанно. Об этом заявил депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп, подытожив сделанные немецкой делегацией наблюдения во время пребывания в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», делегация немцев состоит из депутатов партии «Альтернатива для Германии» из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейна-Вестфалии. Они прибыли в Крым 2 февраля, проводят встречи с властями, посещают знаковые стройки и достопримечательности. Визит делегатов вызвал возмущение в посольстве Украины в Германии, которое обратилась в так называемую прокуратуру АРК, где открыли уголовное производство.

«Мы получили ноту протеста от украинского правительства по поводу того, что мы находимся здесь. В ней говорится, цитирую, что «мы ведем разговоры с правительством временного оккупированного Крыма». Заявляю – мы здесь не видим никакой русской оккупации», – подчеркнул Бекамп.

Члены делегации нашли в республике недовольных воссоединением Крыма с Россией, однако отметили, что люди с такими взглядами составляют значительное меньшинство: «Если большинство высказалось за то, чтобы Крым находился в составе России, то это действительно правильно. Значит это народное решение», – заявили делегаты.

Поездка в Крым помогла депутатам Германии понять, что зачастую в европейских СМИ необъективно освещаются или вовсе искажаются происходящие события на полуострове. К примеру, благодаря приезду в Крым, немцы убедились, что на полуострове нет продовольственного дефицита. Но заметили проблемы с нехваткой электроэнергии и ведением бизнеса, связанного с поставкой товаров из стран ЕС.

«Очень жаль, что санкции касаются обычных людей – не правительства. Нам стало очевидно, что от них страдают даже те люди, которые не голосовали за то, чтобы Крым воссоединился с Россией. И поверьте, Германия тоже страдает от того, что были введены санкции», – заявил Бекамп.

Вернувшись в Германию, члены делегации намерены вынести на обсуждение немецких политиков не только вопросы снятия экономических санкций, но и ограничения на передвижение. Одной из тем станет признание российских заграничных паспортов крымчан в Германии.

«Мы очень надеемся, что в скором будущем появятся прямые рейсы Симферополь – Германия. Чтобы те люди, которые захотят провести отпуск в Крыму, смогли спокойно прилететь напрямую и отдохнуть», – сказал Бекамп.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.02.18

В Севастополе у троллейбуса на ходу отвалилось колесо (ФОТО). / «Крымтроллейбус» решили помиловать. / «России очень нужен свой Нюрнберг». Директором департамента общественных коммуникаций Севастополя назначен Олег Беркович. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»