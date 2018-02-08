Немцы увидели в истериках Киева страсть к насилию

Представители Германии не обнаружили нарушений прав человека в Крыму, зато во всей красе увидели украинское правительство.

Об этом заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен.

Как уже сообщал «Новый День», в Крым прибыли представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В составе делегации 8 депутатов парламентов трех земель ФРГ – Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии и один помощник депутата.

Главная цель визита – обсудить вопросы снятия санкций и признания российского статуса полуострова.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что уже «вправил мозги» немецким парламентариям, назвав поездку в Крыму «преступной», а самих депутатов – «авантюристами». Представителей Германии тон дипломата возмутил.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев – и прежде всего в Германии, – цитирует Сайффена РИА «Новости». – Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия».

Депутат подчеркнул, что «граждане свободной Германии имеют право ездить, куда считают нужным», и добавил, до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете.

Что же касается нарушений прав человека в Крыму, а которых так любит говорить Украина, то немцы их не обнаружили: «Люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что они живут здесь без страха, – заявил Сайффен. – У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно».

Зато немецкий депутат отметил нарушение прав крымчан со стороны США и ЕС: «Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается».

Он напомнил: делегация приехала в Крым, чтобы изучить реальное состояние дел на полуострове и рассказать об этом в Германии, так как европейские СМИ существенно искажают информацию.

Симферополь, Лиана Макоба

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