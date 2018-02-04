Представители Германии прибыли в Крым и назвали санкции ошибкой

Представители Германии назвали санкции в отношении России вообще и Крыма в частности ошибкой и начали обсуждать возможности отмены ограничений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крым прибыли представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В составе делегации 8 депутатов парламентов трех земель ФРГ – Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии и один помощник депутата.

Гости намерены обсудить вопросы снятия санкций и признания российского статуса полуострова.

«Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии», – заявил представитель парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп.

Помимо встреч с руководством Крыма, политиками и общественностью в рамках визита запланированы посещения основных достопримечательностей полуострова, строящегося терминала в аэропорту Симферополя, международного детского центра «Артек».

Делегация АдГ пробудет в Крыму до 9 февраля. Немецкие парламентарии отметили, что реакция Украины на этот визит их не волнует.

Напомним, «Альтернати́ва для Герма́нии» – консервативная и евроскептическая политическая партия, основанная 6 февраля 2013 года. По итогам выборов 24 сентября 2017 года стала третьей по численности партией в Бундестаге, получив 94 мандата из 709.

Симферополь, Лиана Макоба

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