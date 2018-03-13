Финны приехали посмотреть на Крым и поработать над отменой санкций

Хельсинки и Симферополь хотят связать авиасообщением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуостров прибыла делегация из Финляндии, состоящая из восьми человек. В течение недели гости собираются посетить достопримечательности, ознакомиться с ситуацией в Крыму, а также создать в республике финский центр для культурного и туристического обмена между Финляндией и полуостровом. Вернувшись домой, гости намерены рассказать своим соотечественникам правду о вхождении Крыма в состав РФ.

Также финны намерены инициировать появление прямого авиасообщения Хельсинки – Симферополь. По мнению зарубежных гостей, это поспособствует увеличению турпотока между странами и сделает Крым максимально доступным для иностранцев. «Когда мы начинаем строить общение между народами, мы больше понимаем друг друга, и я считаю, что шаг за шагом это приведет к отмене санкций. Потому что проявляют интерес к полуострову и политики, и бизнесмены, и общественные деятели», – цитирует РИА «Новости» организатора поездки Елену Семерикову.

Как сообщал «Новый День», в прошлом месяце Крым посетили делегации из Германии, Италии и Африки. Отметит, что практически все гости, побывавшие в республике, автоматически становятся врагами Украины, но судя по увеличившемуся количеству иностранцев, желающих рассказать правду о российском Крыме, реакция Киева никого уже не пугает

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.03.18

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