Нашествие иностранцев: в Крым приедет делегация Италии

На этой неделе Крым посетит итальянская делегация из Венето. Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит назначен на 15 февраля. В частности иностранцы собираются посетить VI Международный аграрный форум, который состоятся в Ялте. Известно, что делегацию возглавит учредитель российско-итальянской компании «Агровенеция» Элизео Бертолази.

«Мы рады возможности активно сотрудничать с республикой Крым, а также участвовать в выставках полуострова. И, конечно, мы будем рады продолжать наше взаимовыгодное общение в дальнейшем. Для нас это честь и привилегия», – отметил Бертолази.

В работе форума также примет участие председатель «Комитета независимого Венето» Палмарино Цоккателли.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в Крыму побывала делегация немецких депутатов партии «Альтернатива для Германии» из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейна-Вестфалии. В настоящее время на полуострове гостит делегация африканской Республики Бенин. Представители республики намерены провести в Крыму около недели.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 12.02.18

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