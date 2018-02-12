В Крыму начинает работу делегация Бенина

В Крыму начинает работу делегация республики Бенин: мэр города Абомей-Калави Жорж Бада и руководитель общественной организации «Дом Африки» Серж Фокас Одунлами прибудут сегодня на полуостров с частным визитом.

Напомним, Бенин – государство в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива с населением 7,3 миллионов человек, член ООН с 1960 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение недели гости намерены встретиться с руководителями Крыма, Симферополя и Ялты, а также с предпринимателями, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Прежде всего, речь идет о сельском хозяйстве и сфере культуры.

Отметим, Бенин – одна из немногих стран Африки, обеспечивающих себя продовольствием. Основные статьи экспорта – хлопок, сырая нефть, продукты масличной пальмы, арахис. Это второй визит представителей Африки в Крым: в 2014 году на полуострове побывали чиновники Зимбабве.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.02.18

США «просканировали» Крым и Кубань. / В Крыму предупредили о резком подъеме рек. / «Возможны диверсии и провокации»: в Крыму усиливают меры безопасности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»