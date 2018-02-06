В Крым приедет делегация из Африки

Крым посетит делегация африканской Республики Бенин. Визит начнется 12 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав делегации войдут президент организации «Дом Африки» Одунлами Серж Фокас и глава города Абомей-Калави Жорж Бада. Цель визита – ознакомительная: гости встретятся с руководителями Крыма, представителями общественности, обсудят вопросу сотрудничества республик и возможность проведения на полуострове Дней Африки.

Республика Бенин – государство в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива с населением 7,3 миллионов человек. Член ООН с 1960 года

Эта аграрная страна относится к числу наименее развитых государств мира: объем ВВП на душу населения составляет 1,2 тыс долларов.

Добывает нефть и золото. При этом Бенин – одна из немногих стран Африки, обеспечивающих себя продовольствием. Основные статьи экспорта – хлопок, сырая нефть, продукты масличной пальмы, арахис.

С 1974 года в Бенине пытались строить социализм. В 1989 года от этого курса отказались и начали демократические реформы.

Представители республики намерены провести в Крыму около недели.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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