Финны хотят безвизовый режим для поездок в Крым

Между Хельсинки и Симферополем нужно наладить прямое авиасообщение и организовать для жителей Финляндии безовизовый режим для поездок в Крым. С таким предложением выступила председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.

Как уже сообщал «Новый День» , 13 марта на полуостров прибыла делегация из Финляндии, состоящая из восьми человек. В течение недели гости собираются посетить достопримечательности, ознакомиться с ситуацией в Крыму, а также создать в республике финский центр для культурного и туристического обмена между Финляндией и полуостровом. Вернувшись домой, гости намерены рассказать своим соотечественникам правду о вхождении Крыма в состав РФ. «Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность», – цитирует РИА «Новости» Скиппари-Смирнову, отметившую, что пока финнам тяжело и долго добираться до полуострова.

Она подчеркнула, что климат в Крыму такой же комфортный, как в Италии, но отдых обойдется намного дешевле, так что крымские курорты будут пользоваться популярностью у жителей Финляндии. Правда, обратила внимание Скиппари-Смирнова, цены в Крыму выше, чем в Санкт-Петербурге.

Кстати, члены финской делегации на себе испытали действие антикрымских санкций: они не смогли снять деньги со своих банковских карточек.

Скиппари-Смирнова признала: большинство жителей Финляндии считают, что произошла аннексия Крыма, но она придерживается иной точки зрения: «Я считаю, что Крым – российский и всегда был частью России. Хрущев принял незаконное решение о передаче Крымской области в состав Украины, не посоветовавшись. Люди сначала оказались в другой республике, а затем – другой стране».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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