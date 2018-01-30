Немцы едут в Крым обсуждать снятие санкций

В Крым приедут представители парламентов трех регионов Германии. Об этом сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит носит официальный характер и состоится с 3 по 9 февраля. В состав делегации войдут депутаты парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Все они представляют партию «Альтернатива для Германии».

Планируется обсудить вопросы межрегионального и межгосударственного сотрудничества – в первую очередь, признания российского статуса Крыма и снятия санкций.

По словам Гемпеля, после этой делегации планируется визит депутатов от партии «Альтернатива для Германии» из Бундестага.

Напомним, «Альтернати́ва для Герма́нии» – консервативная и евроскептическая политическая партия, основанная 6 февраля 2013 года. По итогам выборов 24 сентября 2017 года стала третьей по численности партией в Бундестаге, получив 94 мандата из 709.

Симферополь, Лиана Макоба

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