В Бундестаге потребуют от Меркель помириться с Кремлем

Немецкие депутаты потребуют от канцлера ФРГ Ангелы Меркель отменить санкции против России и наладить отношения с Кремлем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резолюция с соответствующими требованиями будет представлена в парламенте Германии в течение двух ближайших месяцев. Автором резолюции выступит партия «Альтернатива для Германии».

Напомним, члены этой партии в составе делегации в феврале посетили Крым. Они лично убедились, что в Крыму нет ни одного признака «оккупации», о которой заявляют в Киеве, а также сделали вывод, что информация о происходящем в республике зачастую искажается в западных СМИ. По итогам визита депутаты пообещали инициировать отмену антироссийских санкций, подчеркнув, что они вредят немецкому бизнесу.

«Санкции бессмысленны, и Берлин от них должен отказаться – это главный посыл резолюции. Даже если между нашими странами существуют политические разногласия, мы должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах», – цитируют «Известия» члена комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунда, который утверждает, что резолюция даст Меркель понять – большинство жителей ФРГ не поддерживают санкции.

Позицию «Альтернативы для Германии» разделила и другая политическая организация Die Linke (Левая партия). Представители партии уверены, что происходящее на Украине стало просто поводом для того, чтобы ухудшить отношения с Россией: «Мы настаиваем на том, чтобы ЕС и НАТО были нейтральными игроками, которые находятся вне конфликта на востоке Украины. Ведь сейчас все с точностью наоборот. Вашингтон и Брюссель – основные игроки на этом поле. Они лишь используют Украину в борьбе против России», – заявил депутат бундестага от левых, председатель комитета по обороне Александр Ной.

Берлин, Леонид Маковецкий

Берлин. Другие новости 26.04.18

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