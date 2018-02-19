Только полная капитуляция: немецкие политики раскритиковали предложение Габриэля о постепенном снятии санкций с РФ

Позиция министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, предложившего снять санкции с России, не вызвала восторга среди представителей политической элиты страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мнение Габриэля о том, что после ввода миротворцев ООН в Донбасс, Евросоюз должен постепенно отменять наложенные на РФ ограничения, раскритиковали в бундестаге.

«Пока российская сторона не выполнит минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом», – цитирует «Bild» представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена. Отметим, лидером ХДС является Ангела Меркель, занимающая пост федерального канцлера Германии, и придерживающаяся мнения, что Крым насильно отобрали у Украины, а проведенный референдум – был незаконным.

Позицию партии Меркель разделила и представительница «Зеленых» Катрин Горинг-Эккардт: «Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций», – заявила политик, подчеркнув, что по ее мнению, воссоединение Крыма и России было «аннексией».

Напомним, Габриэль заявил о постепенном снятии антироссийских санкций, после ввода миротворцев ООН, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он выразил мнение, что России и Германии следует совместно работать над улучшением отношений.

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля Крым посетила делегация немецких депутатов из партии «Альтернатива для Германии». Политики провели встречи с властями Крыма, пообщались с крымчанами, посетили достопримечательности и знаковые для региона стройки, после чего сделали заявление, что не увидели никаких признаков «оккупации» и по возвращению в Германию намерены добиваться отмены санкций, наложенных на Россию, в том числе из-за присоединения полуострова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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