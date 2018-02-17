Германия связала отмену антироссийских санкций с вводом миротворцев в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допустил постепенное ослабление антироссийских санкций в том случае, если в Донбасс войдут миротворцы ООН. Речь идет только об ограничительных мерах, введенных в отношении России Евросоюзом.

«Считаю правильной идею российского президента о вводе «голубых касок». Если она будет осуществлена, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», – заявил Зигмар Габриэль на Мюнхенской конференции. Министр говорил о санкциях, введенных ЕС. Что касается американских санкций, европейцы считают их «более чем неоднозначными», так как они имеют экстерриториальное значение.

Идею отправки в Донбасс миротворцев ранее озвучивал президент РФ Владимир Путин. Габриэль признал, что в отношении плана, который был предложен Россией, есть фундаментальные противоречия, однако он остается «одной из немногих реалистичных возможностей» для прекращения конфликта.

Более того, Германия могла бы предложить инвестиции для Донбасса при условии установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелого вооружения, пишет РИА «Новости».

Зигмар Габриэль также отметил, что Германия будет работать над улучшением отношений Брюсселя и Москвы. «Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия – наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучших отношений»,– заявил министр.

Стоит отметить, что глава МИД Германии уже говорил о подобном подходе в отношении антироссийских санкций осенью прошлого года. Тогда он заявил, что «официальное соглашение – только если есть 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций», абсолютно нереалистично. Габриэль не исключил, что поводом для ослабления санкций может стать достижение перемирия в Донбассе.

Темы ограничительных мер, введенных в отношении России, на Мюнхенской конференции коснулся и Сергей Лавров. В частности, глава российского МИД отметил, что раскручивание «санкционной спирали» является для США способом продвижения собственных интересов. «Мы понимаем, что здесь завязаны экономические интересы, и американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы, прежде всего под видом сдерживания РФ», – сказал министр.

По данным газеты «Коммерсант», ранее предполагалось, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» – Украины, России, Франции и Германии. Из-за срочного отъезда Зигмара Габриэля в Берлин переговоры сорвались.

Мюнхен, Служба информации РИА «Новый День»

Мюнхен. Другие новости 16.02.18

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