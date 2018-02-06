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Вторник, 6 февраля 2018, 21:18 мск

Крым

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Немецкие друзья Крыма: демократический Запад плюёт на демократический выбор крымчан

Тереза Мэй, плюющая на выбор Крымчан

Страны Запада, считающие себя оплотом демократии, не признают демократического выбора жителей Крыма. Об этом шла речь на встрече немецких депутатов, прибывших в Крым в составе делегации, с членами парламента республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народные избранники из Германии выразили свое восхищение выбором крымчан, и посетовали, что в странах ЕС возможность проведения подобных референдумов минимальна.

«Кроме того, обсуждались вопросы самоопределения людей и территорий. Как я понял по интонации иностранцев – сегодня это очень важный вопрос в Европе. Так вот, они сказали, что видят прогресс в Крыму, и завидуют крымчанам, которые сумели реализовать свое право на самоопределение и провести референдум в 2014 году», – написал у себя в Facebook депутат Госсовета Леонид Бабашов.

Немецкие делегаты после своего возвращения в Германию пообещали приложить все усилия, чтобы повлиять на снятие санкций с России. По их мнению, наложенные ограничения – ошибка, последствия которой отразились в том числе и на Германии.

«Нас удивило то, что вы сами решили, в какой стране хотите жить, и сами решили свое будущее», – заверил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Как уже сообщал «Новый День», делегация немцев состоит из депутатов партии «Альтернатива для Германии» из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Они пробудут в республике до 9 февраля, проведут встречи с властями, посетят знаковые стройки и достопримечательности. А также обсудят работу немецких бизнесменов на полуострове.

Визит делегатов вызвал возмущение в посольстве Украины в Германии, которое обратилась в так называемую прокуратуру АРК, где открыли уголовное производство. При этом в кабмине ФРГ хоть и раскритиковали депутатов за посещение Крыма, но угрожать какими-либо санкциями не стали.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.02.18

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