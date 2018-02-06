Немецкие друзья Крыма: демократический Запад плюёт на демократический выбор крымчан

Страны Запада, считающие себя оплотом демократии, не признают демократического выбора жителей Крыма. Об этом шла речь на встрече немецких депутатов, прибывших в Крым в составе делегации, с членами парламента республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народные избранники из Германии выразили свое восхищение выбором крымчан, и посетовали, что в странах ЕС возможность проведения подобных референдумов минимальна.

«Кроме того, обсуждались вопросы самоопределения людей и территорий. Как я понял по интонации иностранцев – сегодня это очень важный вопрос в Европе. Так вот, они сказали, что видят прогресс в Крыму, и завидуют крымчанам, которые сумели реализовать свое право на самоопределение и провести референдум в 2014 году», – написал у себя в Facebook депутат Госсовета Леонид Бабашов.

Немецкие делегаты после своего возвращения в Германию пообещали приложить все усилия, чтобы повлиять на снятие санкций с России. По их мнению, наложенные ограничения – ошибка, последствия которой отразились в том числе и на Германии.

«Нас удивило то, что вы сами решили, в какой стране хотите жить, и сами решили свое будущее», – заверил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Как уже сообщал «Новый День», делегация немцев состоит из депутатов партии «Альтернатива для Германии» из парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Они пробудут в республике до 9 февраля, проведут встречи с властями, посетят знаковые стройки и достопримечательности. А также обсудят работу немецких бизнесменов на полуострове.

Визит делегатов вызвал возмущение в посольстве Украины в Германии, которое обратилась в так называемую прокуратуру АРК, где открыли уголовное производство. При этом в кабмине ФРГ хоть и раскритиковали депутатов за посещение Крыма, но угрожать какими-либо санкциями не стали.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.02.18

В Крыму больше недели искали морозостойкого пещерного тинейджера. / В Крыму активизируются ОРВИ. / Астрономы: скорость сближения Крыма с Россией растет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»