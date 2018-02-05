Масленица возвращается на Ай-Петри, но не для всех

В Кыму начали подготовку к Масленице. Масленичная неделя в 2018 году пройдет с 12-е по 18-е февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праздничные мероприятия и традиционные сожжения чучела Зимы пройдут практически во всех уголках Крыма, даже на Ай-Петри. Организаторы «Праздника Зимы» после годового перерыва решили возродить народные гуляния на высоте более километра, пользующиеся большой популярностью у жителей и гостей не только Ялты, но всего Крыма – из-за возможности поучаствовать в действительно снежных забавах. Крымская зима, особенно в этом году, выдалась теплой, поэтому поиграть в снежки, поваляться в сугробах, покататься на санках и лыжах жители полуострова могут лишь в горах.

Однако поесть блинов на Ай-Петри удастся лишь обладателям полноприводных автомобилей и их пассажирам.

Как уже сообщал «Новый День», согласно приказу госкомитета дорожного хозяйства Крыма от 24 октября, машинам запрещено ездить через Соколиное на Ай-Петри с 10 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Исключение сделали для транспортных средств категории М1 повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения – шипами или цепями. Запрещен и подъем через Ялту.

«Стоить напомнить всем гостям, которые решат поехать на праздник Масленицы на плато Ай-Петри, что на трассе будут дежурить сотрудники ГИБДД, которые будут строго контролировать поднимающийся автотранспорт», – заявили в пресс-службе минкурортов Крыма.

Как быть тем, у кого нет соответствующего транспорта и друзей-владельцев такового, в ведомстве уточнить не смогли, посоветовав позвонить организаторам мероприятия.

Председатель общественной организации «Фрирайт» Анри Канунов рассказал «Новому Дню», что окончательно вопрос с транспортом пока не решен.

«Когда мы проводили праздник в 2016-м году, то на гору поднялось около тысячи машин. Не все из них были полноприводные. Я наблюдал и обычные «легковушки» с зимней резиной. Однако они смогли проехать через посты ГИБДД, так как дорога была чистая. В этот раз похожая ситуация: снег растаял, дорогу хорошо чистят. Мы будем прорабатывать этот вопрос с ГИБДД, чтобы сняли запрет, хотя бы на несколько дней. Если по законодательству это возможно, то будем стараться решить. У нас есть еще две недели. Думаю, времени более, чем достаточно», – рассказал организатор.

Впрочем, общественник все же не до конца уверен в благосклонности крымской Госавтоинспекции и гарантировать доставку всем желающим не может: «Мы организуем праздник, развлечения, за свой счет обеспечиваем дежурство «скорой» на мероприятии. Транспорт мы уже не потянем, так как у нас нет спонсоров. Желающим придется как-то за свой счет добираться».

Отметим, что зимой подъем на Ай-Петри превращается в целый бизнес. Владельцы внедорожников предлагают свои услуги по доставке на гору и обратно за 1000 рублей с человека в одну сторону.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 05.02.18

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