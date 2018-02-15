Масленица ушла: поесть блинов на Ай-Петри не получится

На Ай-Петри отменили масленичные гуляния.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально организаторы «Праздника Зимы» приглашали крымчан и туристов на праздник на высоте более километра, чтобы помимо традиционного поедания блинов, гости мероприятия могли поучаствовать в снежных забавах.

Сегодня стало известно, что запланированные на 17 февраля торжества отменяются, так как из-за потепления снег на плато растаял. А некоторые места, где скопилось особенно много влаги, превратились в каток: ходить и ездить там просто опасно.

По словам авторов идеи провести «горную» Масленицу, праздник все же может состояться, например, в марте, главное, чтобы в Крым пришел снежный циклон с похолоданием.

Напомним, масленичная неделя продлится до 18-го февраля. Как уже сообщал «Новый День», согласно приказу госкомитета дорожного хозяйства Крыма от 24 октября, машинам запрещено ездить через Соколиное на Ай-Петри с 10 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Запрещен и подъем через Ялту. Так, что на народные гуляния смогли бы попасть далеко не все желающие, а только владельцы внедорожников, оборудованные средствами противоскольжения – шипами или цепями.

Отметим, что зимой подъем на Ай-Петри превращается в целый бизнес. Владельцы внедорожников предлагают свои услуги по доставке на гору и обратно за 1 тысячу рублей с человека в одну сторону.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 15.02.18

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