Це Европа: на Украине предложили возить артистов в клетках

Российских артистов, приезжающих с гастролями на Украину, нужно возить в железных клетках – с таким предложением выступил лидер одной из экстремистских украинской организации Дмитрий Корчинский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по его словам, артисты из РФ не являются угрозой национальной безопасности, но изолировать их необходимо.

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», – уверен националист.

Предложение Корчинского прокомментировали в Крыму. «Идет информационная война с унижениями, с нивелированием всех культурных достижений и прочего. Они просто культивируют ненависть ко всему русскому. Пусть они захлебываются в своей ненависти, нас это должно меньше всего касаться. Мы настолько далеки стали за эти 4 года от событий той Украины, что такие заявления просто вызывают недоумение, жалость и презрение», – заявила РИА «Новый День» уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. Омбудсмен добавила, что ездить или нет на Украину – это дело каждого артиста: «Если хотят зарабатывать деньги, когда тебя будут возить в клетке, то флаг им в руки».

Как сообщал «Новый День», на Украине предлагают в десятки, а то и сотни раз увеличить военный сбор для артистов, гастролирующих в России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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