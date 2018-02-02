На Украине решили обложить артистов неподъемной «военной данью»

На Украине предлагают в десятки, а то и сотни раз увеличить военный сбор для артистов, гастролирующих в России.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году с работающих украинцев начали взимать «военный налог» в размере 1,5% от зарплаты. Для артистов, выступающих в России, величину сбора планируется существенно повысить – до одной пятой от выручки (напомним, из собранной за концерт суммы оплачивается аренда зала и оборудования для выступления, дорога и содержание артиста во время гастролей, в нее так же входят вознаграждение артисту и маржа устроителей концерта).

«Мы предлагаем ввести ставку сбора 20% от всей выручки за билеты: не только для сольного концерта исполнителя, попавшего в реестр, но и для любого концерта, где представлен хоть один номер этого исполнителя»,– заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Иными словами, для гастролеров хотят создать ситуацию, когда размер налога будет значительно выше, чем заработанная сумма, и таким образом отбить у украинцев желание выступать в России. Правда, каким образом будет рассчитываться размер выручки, например, от российских концертов, учитывая, что чаще всего их организуют российские компании, которые не делятся информацией даже с собственной налоговой, не говоря уже о «Незалежной», пока не сообщается. Возможно, начисления будут производиться только на выручку от концертов в Украине, что, в свою очередь, приведет к массовой эмиграции востребованных за рубежом артистов.

Между тем, по словам Кириленко, «артистические средства» будут перечисляться в Госказаначейство, а оттуда – на нужды ВСУ.

Напомним, в январе на Украине вокруг «военного налога» разгорелся скандал: собранные за 4 года 38 млрд гривен исчезли – определить, на что они потрачены, не смогли на в Верховной раде, ни Минобороны «Незалежной».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.02.18

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