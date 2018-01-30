«Где гроши, Петь?» На Украине исчезли 38 млрд гривен, собранных на армию

На Украине пропали 38 млрд гривен, собранных на армию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году с работающих украинцев начали взимать «военный налог» в размере 1,5% от зарплаты. Ежегодная сумма, собранная на военные расходы, выросла с 2,5 миллиардов гривен в 2014 до 15 миллиардов в 2017 году. Всего за 4 года на АТО из зарплат было перечислено 37,9 млрд грн. То есть в среднем каждый из 15 млн работающих украинцев заплатил 2,5 тысячи гривен. И эти деньги исчезли.

По крайней мере, определить, на что они потрачены, в Верховной раде не смогли. Не сумели прояснить вопрос и Минобороны «Незалежной».

«Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство, – цитируют «Вести – Украина» депутата Верховной рады Виталия Куприя. – Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось».

На Украине уже требовали отменить непрозрачный сбор, но реакции на это не последовало. «Этот налог был принят временно, на год. Но никто его не отменил и отменять не собирается, -отмечает экономист Александр Охрименко. – Деньги идут в бюджет, в общий котел. И сколько потрачено на армию, оборону, а сколько ушло на другие нужды – по закону отчитываться никто не должен».

Журналисты подсчитали: на деньги собранные по «военному налогу» только в 2017 году (15 млрд гривен) Украина могла бы купить для армии 111 отечественных танков «Оплот», или 555танкова «Булат», или 2,3 тысячи американских противотанковых переносной ракетных комплексов Javelin с ракетами, или 16 американских истребителей F-16, или содержать 1,5 тыс. украинских военных – кормить и экипировать их по самым высоким мировым стандартам.

Однако деньги исчезли, а Украина просит у США 47 миллионов долларов (более 1 млрд гривен) на покупку 40 комплексов Javelin.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.01.18

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