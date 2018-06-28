А древесина своя: Порошенко увеличил ввоз лекарств и бронежилетов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в Таможенный кодекс (ТК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, ввозными пошлинами не облагаются специальные средства индивидуальной защиты; материалы (включая нити и ткани) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средства и медицинские изделия.

«Таможенные льготы» будут действовать до конца так называемой операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Предполагается, что отмена пошлин позволит увеличить объемы поставок.

Кроме того, Порошенко подписал закон, обеспечивающий сохранение льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период ООС.

В частности, от военного сбора (1,5% от зарплаты) освобождены сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и других граждане Украины на время их непосредственного участия в операции.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.06.18

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