Украина решила лишить своих артистов заработка и популярности

На Украине артистов за выступления в России «лишат» заработка и популярности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам вице-премьера «Незалежной» по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, в случае если артисты продолжат выступать на российских площадках, то они будут внесены в специальный реестр, членов которого обяжут платить дополнительный военный сбор. Также в качестве наказания украинских звёзд будут метить: при трансляции их выступлений на телевидении будет размещен знак – «они гастролируют в стране-агрессоре».

«Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ – платишь», – написал в в Twitter Кириленко. Одни – патриоты «Незалежной» – поддержали чиновника, другие иронизируют: «Ну, это ведь главная проблема у нас». А вот третьи припомнили Петру Порошенко его бизнес в РФ: «Во время выступления президента надпись: «Он платит налоги в российский бюджет».

В свою очередь в национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания предлагают и вовсе ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ.

«Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику в отношении влияния на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором», – заявил председатель совета Юрий Артёменко.

Как сообщал «Новый День», в октябре на Украине в октябре прошлого года приняли закон о запрете гастролей «угрожающих» стране артистов из России. Теперь организаторы концертов российских звезд теперь должны за 30 дней до гастролей подать соответствующий запрос в СБУ.

На раздумья СБУ отводит себе 10 дней. В случае если украинские спецслужбы сочтут визит возможным, то они дадут положительный ответ. А вот если организатор концерта, не обратится в компетентные службы, то ему грозит солидный штраф – до 100 минимальных окладов, а это около 12 тысяч в долларовом эквиваленте.

Киев, Анастасия Зук

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