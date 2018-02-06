Книгу о самогоноварении в СССР признали опасной для Украины

На Украине российское пособие по самогоноварению сочли угрожающим национальной безопасности страны.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине запретили ряд российских книг. Среди них – «Большая энциклопедия школьника», «История Российского государства» Бориса Акунина, «Записки реаниматолога», истории о былинных богатырях и так далее. Теперь к ним добавились еще три: По ту сторону вдохновения» Юрия Поляка, «Патриот» Андрея Рубанова, а также книга Дениса Токарева «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» – они признаны угрожающими безопасности страны.

Первые две книги экспертный совет Госкомтелерадио «Незалежной» по вопросам анализа и оценки издательской продукции просто отнес к пропагандистским изданиям, а к пособию, рассказывающему о том, как в СССР готовили домашний алкоголь, претензий больше: «Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу «украшает» георгиевская лента», – заявили в экспертном совете Госкомтелерадио.

В целом, на сегодняшний день на территорию Украины запрещено ввозить 257 российских изданий, 28 из них – на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио об угрозе данных произведений национальной безопасности.

Выданы разрешения на 10 тысяч наименований издательской продукции, которую везут не только из материковой России, но и из Крыма.

При этом и запрещенные издания могут вполне легально попасть в «Незалежную»: украинцы имеют право ввозить российские книги без специального разрешения в количестве до 10 экземпляров на человека. Но продавать такие книги нельзя.

За распространение книжной продукции из России без разрешения продавец может лишиться около 65 тысяч рублей – 10 минимальных зарплат. При повторных случаях штраф составит уже 50 минимальных зарплат – 160 тысяч гривен (около 330 тысяч рублей – прим. «НД»).

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.02.18

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