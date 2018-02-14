На Украине запрещают книги, напечатанные в Крыму

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины внес в список запрещенных серию российских детских книг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности под табу попала детская серия «Путешествие вокруг света». Украинским чиновникам понравилось содержание книг, но украинских экспертов смутила крымская «прописка» издательства: «Серия детских книг «Путешествие вокруг света» не вызвала вопросов относительно содержания, однако в выходных данных издания указано: «Отпечатано в России. Республика Крым», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также перечень «запрещенки» пополнила и книга Романа Сенчина «Постоянное напряжение». Экспертный совет Госкомтелерадио «Незалежной» постановил: издание не соответствует критериям оценки издательской продукции, а также в книге, якобы присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин и войны.

Отметим, на сегодняшний день на Украине под запрет попали 259 российских изданий, 30 из них – на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио об угрозе данных произведений национальной безопасности. Выданы разрешения на 10,5 тысяч наименований издательской продукции, которую везут не только из материковой России, но и из Крыма.

При этом и запрещенные издания могут вполне легально попасть в «Незалежную», так как украинцы имеют право ввозить российские книги без специального разрешения в количестве до 10 экземпляров на человека. Правда, продавать такие книги нельзя.

За распространение книжной продукции из России без разрешения продавец может лишиться около 65 тысяч рублей – 10 минимальных зарплат. При повторных случаях штраф составит уже 50 минимальных зарплат – 160 тысяч гривен – около 330 тысяч в рублевом эквиваленте.

Киев, Анастасия Зук

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