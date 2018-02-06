Астрономы: скорость сближения Крыма с Россией растет

С каждым годом Крым становится ближе к материковой России и не только из-за волеизлияния жителей республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам заместителя директора Крымской астрофизической обсерватории РАН Александра Вольвача, сближение полуострова с материковой частью РФ связано с движением земных тектонических плит. Он отметил, что в республиканской обсерватории имеется необходимое оборудование, которое позволяет отследить движение объектов, находящихся в тектонических регионах.

«Это было нами определено и измерено: Крым движется в сторону России со скоростью боле 32 миллиметров в год», – заявил Вольвач.

Как сообщал «Новый День», в 2016 году комплекс «Квазар-КВО» зафиксировал тектоническое движение полуострова в северо-восточном направлении со скоростью 2,9 мм в год. В состав радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО» входят три радиоастрономические обсерватории в Ленинградской области, Карачаево-Черкессии и Бурятии. Он участвует в крупнейших международных астрометрических, геодезических и астрофизических наблюдениях.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.02.18

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